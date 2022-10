Finsku došla trpělivost. Na hranicích s Ruskem postaví plot

„Shodli jsme se, že je to potřeba,“ řekla Marinová po jednání. „Vláda nyní předloží parlamentu konkrétní návrhy.“ O financování pilotního úseku se podle ní bude hlasovat do začátku příštího měsíce.

Plot by chránil oblasti identifikované jako potenciální riziko rozsáhlé migrace z Ruska, především na jihovýchodě Finska a v okolí hraničních přechodů na severu země. Podle odhadů pohraniční stráže by realizace projektu trvala až čtyři roky a mohla by stát několik set milionů eur. Konečné schválení hlavní fáze by se mohlo odložit až do dubna, kdy se mají ve Finsku konat parlamentní volby, píše The Guardian.