Futuristickou 170 kilometrů dlouhou megastavbu chtějí budovat i Češi

Společnost Spaceti, která funguje od roku 2016, si právě Saúdskou Arábii zvolila jako vstupní zemi pro svůj start v celém blízkovýchodním regionu. V chytrých budovách se mohou uplatnit mobilní aplikace, které uživatelům umožňují například vstup do budov nebo ovládání výtahů, aniž by potřebovali dodatečné magnetické karty.

Šéf švýcarsko-české firmy RS Dynamics Jiří Bláha zmiňuje při rozhovoru o investicích projekt vývoje analýzy nemocí z dechu. Pokud by byl úspěšný, mohl by budoucí výrobek například odhalovat rakovinové markery po pouhém výdechu do přístroje. „Jeden arabský investor projevil na fóru zájem o investici do tohoto projektu,“ říká s tím, že bez finanční injekce se vývoj dál nepohne. I tak ho odhaduje na několik let.