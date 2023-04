Historická loupež. Z letiště v Torontu zmizely zlato a cennosti za miliony dolarů

Kanadská policie vyšetřuje krádež zlata a cenností v hodnotě přes 20 mil. kanadských dolarů (cca 320 mil. korun) z Pearsonova mezinárodního letiště v Torontu. Ve čtvrtek to oznámil policejní inspektor Stephen Duivesteyn. Ke krádeži došlo v pondělí krátce poté, co byly kontejnery se zlatem a dalším zbožím vyloženy z letadla, píše The Guardian.