Historický unikát. Jeden papež bude pohřbívat druhého

Až později Francouzi ustoupili a dovolili, aby bylo papežovo tělo exhumováno a převezeno do Říma. Tam se 19. února 1802 uskutečnil řádný katolický pohřeb za přítomnosti úřadujícího papeže Pia VII. (ostatky Pia VI. byly pak přemístěny ještě jednou - v roce 1949, kdy je uložili do krypty ve Svatopetrské bazilice).

Po závěrečných obřadech převezou rakev z cypřišového dřeva s tělem emeritního papeže zpátky do Svatopetrské baziliky a následně do vatikánské krypty, kde ji vloží do větší zinkové rakve. Tu pak svaří a uloží do dřevěné schránky, kterou dají na místo, kde se původně nacházela rakev Jana Pavla II. (Jeho ostatky byly po jeho svatořečení vyzvednuty a přemístěny do kaple sv. Sebastiána ve Svatopetrské bazilice.)