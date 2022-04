„Hodně lidí zůstane doma.“ Francie volí prezidenta, ale řada lidí nemá koho

Do volební místnosti na radnici severopařížského předměstí St. Ouen se pomalu trousí lidé, fronty tu rozhodně nejsou. „Je to klidné, řekla bych, že klidnější než v prvním kole,“ říká paní Baignerèsová, šéfka zdejší volební komise.

St. Ouen patří spolu s mnoha dalšími předměstími k voličským baštám Jeana-Luka Mélenchona, který však do druhého kola prezidentských voleb nepostoupil. V St. Ouenu přitom dostal přes 51 procent hlasů – kdyby takto volil i zbytek země, byl by už šéf krajně levicového hnutí Nepoddajná Francie v Elysejském paláci.

Stávajícího prezidenta volil i 56letý zahradník Olivier: „Zajímá mě, co se stane s našimi důchody, už se k té hranici blížím,“ říká s tím, že extremisty on nikdy volit nebude.

Otázkou je spíš volební účast a také to, kolik lidí k urně sice přijde, ale vhodí do ní prázdný volební lístek. To je i případ paní Antoinety, členky zdejší volební komise. V prvním kole dala hlas Mélenchonovi, Macron je pro ni ale nepřijatelný podobně jako Le Penová. „Minule jsme tu byli až do půlnoci, tentokrát ale hlasů nebude tolik, hodně lidí zůstane doma,“ odhaduje.