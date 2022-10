Hrozba íránských revolučních gard: Dnes bude poslední den protestů

Vláda se nyní snaží na demonstrující opět zatlačit apelem íránských revolučních gard. Sobotu označil jejich velitel generálmajor Hosejn Salámí za poslední den, kdy mohou demonstranti vyjít do ulic. Po ní bezpečnostní síly mohou podle jeho náznaků zintenzivnit zásah proti demonstrujícím, napsala agentura Reuters.

Revoluční gardy dosud nebyly do potlačování nepokojů povolány. Síly podléhající přímo nejvyššímu vůdci Alímu Chameneímu jsou ovšem všeobecně obávané, protože jsou známé řadou úspěšných akcí proti disentu.

Mnoho protestujících rovněž „zmizelo“. Jejich blízcí se s nimi nemohou spojit a obávají se, že by mohli být i po smrti. Úřady rodinám zemřelých podle deníku The Washington Post vyhrožovaly a snažily se je zastrašit, aby mlčely. Vláda přerušila také přístup k internetu.

Nepokoje vyvolala smrt Mahsá Amíníové, která zemřela poté, co ji v září zatkla nechvalně proslulá mravnostní policie za to, že neměla správně nasazený hidžáb. Strážníci ji měli podle obvinění rodiny a právníků bít obuškem do hlavy.