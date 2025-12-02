Italské město uvěznilo sochu pěvce Pavarottiho v kluzišti, teď se omlouvá

Hlavní obsah

Foto: Profimedia.cz

Italský operní pěvec Luciano Pavarotti.

Socha na počest operního pěvce Luciana Pavarottiho je zapuštěna do ledu a obklopena plexisklem. Tamní starosta uvádí, že není možné v současnosti kluziště demontovat, vdova po zpěvákovi radnici za to kritizovala.

V italském městě Pesaro nechala radnice postavit dočasné vánoční kluziště. Na stejném náměstí je přitom socha zesnulého operního zpěváka Luciana Pavarottiho, ta se tak stala součástí kluziště. O incidentu informoval britský server BBC.

Socha Pavarottiho byla po kolena zapuštěna do ledu a obklopena plexisklovými stěnami. Starosta města Andrea Biancini tvrdí, že to v původním plánu stavby kluziště nebylo. Městská rada tak podle něj chybovala, když se socha stala součástí ledové plochy.

„Nečekala jsem, že město dopustí takového zacházení s památkou a obrazem člověka, který proslavil Itálii po celém světě,“ řekla vdova po zpěvákovi Nicoletta Mantonvaniová. Krok italské radnice označila jako zesměšnění jejího zesnulého manžela.

Starosta Pesara Andrea Biancini na to reagoval tím, že nechtěl nikoho urazit. Pro italský deník Il Resto del Carlino Biancini uvedl, že původně měla být podle plánů výstavby dočasného kluziště socha operního pěvce nedotčená.

Projektanti ale podle něj museli změnit své plány, a tak Pavarottiho socha uvázla v ledu. Biancini italskému deníku řekl, že v pozdní fázi už nešlo demontovat sochu ani kluziště. Slíbil, že se situace nebude příště opakovat.

Před otevřením kluziště na konci listopadu přitom Biancani zveřejnil na sociálních sítích upravenou fotografii Pavarottiho sochy hrající lední hokej s výzvou, aby si návštěvníci kluziště plácli se sochou operního zpěváka.

Bronzová socha v životní velikosti Pavarottiho byla oficiálně v italském Pesaru odhalena loni v dubnu. Italský operní zpěvák zde často jezdil na dovolené se svojí druhou manželkou a byl i čestným občanem města.

