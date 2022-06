„Jako zločinci.“ Británie chce část migrantů hlídat elektronickými náramky

Někteří uprchlíci či žadatelé o azyl, kteří dorazili do Británie, by mohli být nově elektronicky sledovaní, píše BBC . Počítá s tím pokus, který ve čtvrtek zahájilo ministerstvo vnitra. Úřad ale zatím neoznámil, jestli už nějaký migrant náramek dostal.

Pokus by se mohl vztahovat na dospělé, které chce Británie vyhostit, protože se do země dostali cestami, které vláda nazývá „nebezpečnými nebo zbytečnými“. Část uprchlíků se do Spojeného království dostává na malých přeplněných člunech nebo v nákladním prostoru dodávek či kamionů.