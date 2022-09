Ukrajina má před zimou velkou potíž. Chybí sklo

Bydlí v severoukrajinském Černihivu a místo skleněných tabulí má teď okna zakrytá plastovou potravinovou fólií. Při ruském bombardování města se mu rozbila, teď je vysloužilý architekt Oleksandr Zhyla nemá jak opravit. „Vůbec nás to nezahřívá,“ přiznává se smíchem pro americký deník The New York Times.