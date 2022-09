Jsme izolovaní. Nemáme příležitost ukázat, co v nás je, říká mladá Kosovanka

Seriál: Voices of Youth Je jim -cet, někdy i -náct. Žijí v různých částech světa, a pokud na sebe někdy narazí, stane se tak pravděpodobně ve virtuálním prostředí sociálních sítí, s nimiž prožili a dále prožívají velkou část života.

Jak se jim v dnešním světě žije? A jak se do jejich jednotlivých životů promítá skutečnost, kde se narodili? Je tato mladá generace, která žije v době, kterou provázejí globální politické, společenské i technologické změny, něčím odlišná od těch předchozích?

Ahoj, mohla by ses prosím na úvod představit?

Čau! Jsem Drenusha a pocházím z Kosova z města Gjilan. Žiju tu celý život. Jsem vystudovaná zubařka a pomáhám s některými případy na klinice. Vlastní praxi zatím nemám. Dohlížejí na mě moji mentoři, kteří mě učí technické věci.

Jak se ti v Kosovu žije?

Mám se tu dobře, dokud se tak mají i lidé kolem mě. Nicméně když jsem studovala, neměla jsem čas vnímat realitu Kosova a jak tu věci fungují. Nemyslím si, že bychom my Kosované potřebovali změny, ale teď, jak mám víc času, který trávím s rodinou a přáteli, tak mám na věci jinou perspektivu.

Trápí mě, že tu mám problém najít dobrou práci za adekvátní peníze. A každý den se situace zhoršuje. Máme tu totiž hodně soukromých škol zaměřených na zubařinu, kde můžete studovat. Ale já, jelikož jsem studovala na veřejné škole, tolik příležitostí nemám, protože se všichni hlásíme na ta stejná místa. Nás (zubařů) je tu na tak malou zemi moc.

Je někdo, kdo tě ve veřejném prostoru v Kosovu inspiruje a měli bychom ho znát i v Česku?

Vyloženě inspiruje, to asi ne, ale jsem ráda za naši prezidentku (Vjosa Osmaniová - pozn. red.). Ona je dobrou reflexí naší země a jsem ráda, že nás reprezentuje. Vybrali ji lidé a je dobrým příkladem, že ženy mohou zastávat tak vysokou funkci, když pracují tvrdě a nevzdávají se. Potřebujeme v čele chytrou, skromnou a nezastavitelnou prezidentku, co nebude zkorumpovaná; nikdo tuhle pozici nezastane líp než ona.

Když už mluvíš o ženách. Narazila jsem na případ z konce srpna, který se odehrál v Prištině. Pět mužu několik hodin znásilňovalo 11letou dívku, což Kosovany vyhnalo protestovat do ulic a došlo i na reakce z vládních kruhů. Jak vnímáš v Kosovu otázku sexuálního násilí ty?

Víš, Kosovo je pořád dost patriarchální. O mužích se neustále opakuje, co dokážou nebo můžou, ale u žen ne. To, co se stalo, není ojedinělý případ. Když jdeš (jako holka) v Kosovu ven, nestane se sice, že by tě hned někdo napadl, ale pravděpodobně na tebe bude oplzle pokřikovat. A tohle téma je tu problematické. Nemůžeš tak jít třeba do klubu nebo ven a cítit se bezpečně, protože se může stát, že tě někdo napadne. To mi nepřijde normální a vláda by s tím měla něco udělat.

Jak bys popsala typického zástupce vaší mladé generace v Kosovu?

Mladí, ambiciózní, motivovaní, plní energie a síly makat na svých plánech. Jsem přesvědčená že mladí etničtí Albánci (majoritní etnikum v zemi - pozn. red.) - a odpusť, že nejsem skromná, by mohli být mezi světovou elitou. Ale bohužel nemáme příležitost světu ukázat svoje schopnosti, protože jsme velmi izolovaní od okolního světa. Nicméně když máme možnost něco ukázat, tak jsme vždycky nejlepší. Koukni na světovou pop music nebo sport.

A proto je mi z toho smutno. Máme na víc, než se od nás čeká. A když dostaneme třeba stipendium do zahraničí, tak jsme schopni dokázat, co umíme.

Mladí tu jsou v depresi kvůli tomu, že jsou izolovaní. Nemáme tu příležitosti. Vystuduješ, ale nenajdeš si práci. Platy jsou nízké. Je to strašné. Nemáme tu budoucnost, když chceš něco dokázat, musíš do zahraničí. Ale zase, musíš se naučit jazyk a jsi daleko od rodiny a přátel.

Otázka na aktuální téma. V srpnu došlo mezi vámi a Srbskem k vyostření vztahů a mluvilo se i o možné válce. Jak jsi situaci vnímala ty?

Tohle je téma, které provází celý můj život. Vztahy se Srbskem jsou pro mě traumatizující. Nesnáším, že neustále žiju v obavě, že se něco může stát. Máme hranice se Srbskem a jsou s tím neustále problémy. Neuznávají naše dokumenty. My s tím ale nic nezmůžeme, řešení by měl najít svět.

Také je blbé, že pořád žijeme v obavě z toho, že nás Srbsko napadne. Potřebujeme dýchat. Ať nás nechají dýchat. Existují důkazy o tom, co tu Srbové prováděli - fotky i videa. To, co udělali, tu lze vnímat každý den, a to není dobrý pocit. Já v rodině naštěstí žádné oběti nemám, ale lidé kolem mě ano. Musí s tím přestat.

Některé balkánské země - Albánie, Severní Makedonie, Černá Hora nebo Srbsko mají již několik let kandidátský status do EU. Vy zatím ne. Chtěla bys, abyste byli součástí EU?

Do EU bych rozhodně chtěla. Jak jsem už několikrát říkala, jsme strašně izolovaní a svět nám nedává příležitost ukázat, co v nás je. Nemůžeme se volně pohybovat a cestovat. To má vliv na náladu ve společnosti i na celkové povědomí. Je špatně, že máme problémy s vízy a nemůžeme bez něj vyjet do Evropy.

Abych ti to vysvětlila. Když chceš kamkoliv z Kosova vycestovat, potřebuješ vízum. A abys dostala vízum, musíš mít práci, protože jinak by lidé v cizině zůstávali. Vízum tak dostaneš jen, když splníš určité podmínky.

Kam se naposledy podařilo vycestovat tobě?

Před třemi roky jsem byla v Americe na Work and Travel (několikaměsíční pracovní pobyty pro mladé lidi, kteří tak zároveň díky vízu mohou po USA volně cestovat - pozn. red.). A pak jsem byla minulý rok krátce v Turecku, ale tam tedy vízum nepotřebujeme.

Jaká je tvoje nejoblíbenější sociální síť?

Instagram. Je praktický a funkční. Díky němu dostaneš informaci snadno a rychle. Navíc ho používají i moji kámoši, co jsou na něm aktivní, takže tam na sebe různě reagujeme.

Co pro tebe znamenají sociální sítě? Dokážeš si představit žít bez nich?

Lidé tady je využívají k práci a propagaci podnikání. Myslím si, že bychom měli přijmout, že žijeme v technologické éře a chytré telefony máme všichni. Pokud se sociální sítě rozhodneme nepoužívat, měli bychom zajistit způsob, jak je nahradit. Ale jasně, dokážu si představit, že by nebyly. Ale bylo by to divné.

Čeho se v dnešním světě nejvíc obáváš?

Mám obavy z psychického zdraví mladých. Je to totiž téma, kterému moc nedáváme prostor. Tolik mladých, co mají deprese, se každý den potýká s tím, že je někdo soudí. Bohužel jsou lidé taky diskriminovaní kvůli pohlaví, rase, etnicitě, národnosti, věku, ale třeba i kvůli socioekonomickému postavení. A sociální sítě na to všechno poukazují ještě víc.

Také mám strach z globálního růstu cen potravin, paliva a energií.

Jak by měl naopak podle tebe vypadat svět, kde by sis přála žít?

Myslíš perfektní svět (smích)? Ten si udělat nedokážeme. Ale přála bych si, abychom si byli všichni rovni, aby měl každý dostatek peněz, žádnou diskriminaci, války a co nejmíň lidí bez domova. Také by se mi líbilo zrušit stigma bohatých i chudých. A také bychom tolik neměli řešit materiální věci a naopak třeba víc řešit životní prostředí. Starat se o planetu, faunu a flóru, aby si lidé mohli užívat život a trávit ho tak, jak chtějí a s kým chtějí.

Co pro tebe znamená úspěch?

Chtěla bych se přestěhovat do USA, být úspěšnou zubařkou a tím, co umím, bych ráda měnila svět k lepšímu. Jsem takový ten typ, co chce buďto všechno, nebo nic. Úspěch pro mě bude, když budu respektovaná zubařka v Americe a také, když se budu neustále zlepšovat.

Co tě v poslední době nejvíc inspirovalo?

Nejvíc moji mentoři na klinice. Díky nim svoji profesi miluju čím dál víc. A také bych ráda vyzdvihla moje rodiče. Jen díky nim jsem tím, kým jsem. Je to jejich zásluha.

Kdybys měla popsat Kosovo třemi hashtagy, které by to byly?

#starobylé. I když jsme nová země, máme velmi bohatou historii a kulturu. Naše kulturní dědictví stojí na bájných Ilyrech. Když tu cestujete, uvidíte tu velmi staré civilizace, unikátní kulturu a různé tradice. #světské. Kosovo nemá jedno oficiální náboženství. Všichni jsou si rovni před zákonem a každý tu může věřit, v koho chce a čemu chce. A jako třetí #demokratické. Jsme demokratická země s prezidentkou a premiérem. Máš tu garantovanou svobodu slova, projevu a existenci svobodných médií.

Jaký je podle tebe největší stereotyp o Kosovu?

Lidé tu jsou vřelí, hodní a dobrosrdeční. Především vůči cizincům. A hlavně. Ke komukoliv bys přišla domů, tak je jasné, že by tě pohostil. A také rádi odpočíváme.

Slyšela jsi někdy o České republice?

Jo, slyšela, ale nic moc nevím.

Co by sis přála, aby Češi o Kosovu věděli nebo radši nevěděli?

Jak jsem říkala, jsme velmi přátelští. Přijeďte a ani na chvíli nebudete mít pocit, že tu jste sami. Naopak budete vnímat, že se tu s lidmi znáte dlouho. A postaráme se o vás.

Ještě mi řekni. Jak si vysvětluješ, že máte na tak malý národ tolik hvězd světové pop music? Z Kosova pochází například zpěvačky Dua Lipa, Rita Ora nebo Bebe Rexha.