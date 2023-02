Komentář: Fico mluví jako ruský agent. A dělá vše, aby se vrátil k moci

No co, tak by si Maďaři vzali zpět Žitný ostrov (oblast na jižním Slovensku obývaná převážně maďarskou menšinou). Vlastně by to bylo dobře – konečně by s nimi nebyly problémy (žádné nejsou). Navíc by Viktor Orbán vlastně mohl vládnout i na Slovensku, protože ten by nás do války určitě nezatáhl (to ani současná vláda). A navíc bychom i tak platili eurem (Maďaři euro nemají).