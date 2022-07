Konkurence americké F-35. Soul se pochlubil vlastní moderní stíhačkou

Prototyp stíhačky KF-21 se poprvé před kamerami novinářů vznesl nad zem v úterý a vydal se na zhruba půlhodinový let ze základny poblíž města Sačchon na severu Jižní Koreje. Šlo o první ze série šesti testovacích letadel, na kterých je v plánu udělat přes 2000 letů, než v roce 2026 firma Korea Aerospace Industries spustí masovou výrobu a začne je používat jihokorejská armáda.

Celkem má Jižní Korea do roku 2030 pro vlastní potřebu vyrobit 120 kusů stíhaček. Úspěšný první let je pro Soul symbolickým milníkem, který ukázal, že asijská země nakročila do prestižního klubu zemí schopných vyrábět si vlastní stíhačky. Prezident Jun Sok-jol první úspěšný test nazval „skvělým úspěchem pro nezávislost národní obrany“.

Jediné státy, které kdy dokázaly vyvinout vlastní pokročilou nadzvukovou stíhačku, jsou podle CNN USA, Rusko, Čína, Japonsko, Francie, Švédsko a evropské společenství Spojeného království, Německa, Itálie a Španělska. Řada z těchto zemí ale přesto spoléhá na novější modely koupené ze zahraničí a vůbec nejmodernější stíhačky páté generace vyvinuly jen Spojené státy a Čína.

Konkurence americké F-35?

Jihokorejci svůj vynález řadí do mezikategorie stíhačky 4,5. generace. Do ní se obecně zařazují buď modernizace starších stíhaček 4. generace původně vyvinutých ještě za studené války, nebo moderní stroje s novou konstrukcí, které ale z různých důvodů nedosahují standardů 5. generace. A přesně to je případ KF-21.

Nová jihokorejská stíhačka na rozdíl třeba od americké F-35, která do 5. generace spadá, nemá například vnitřní zbraňové systémy. To je ostatně vidět na první pohled - stíhačka KF-21 se nad Jižní Koreou proletěla s protiletadlovými střelami Meteor zavěšenými pod podvozkem, zatímco F-35 má možnost svůj arzenál skrýt do vnitřních zásobníků.

V boji to znamená výhodu v dokonalejším „maskování“ před nepřátelskými radary. Ty totiž mohou stíhačku odhalit právě díky externím střelám.

Foto: Profimedia.cz Stíhačka F-35 ve službách Izraele, na snímku můžete vidět otevřené vnitřní zásobníky.

Co se ale týče letových schopností, měla by na tom KF-21 být minimálně stejně dobře jako americká moderní stíhačka, CNN dokonce uvádí, že podle některých analytiků by jihokorejský stroj mohl být ještě o něco rychlejší a schopný dosáhnout větší výšky.

Ideální mix

Jižní Korea ostatně ve výzbroji už nějakou dobu má i právě zmiňované F-35 (od loňského roku by měla mít všech 40 objednaných kusů) a nedávno si objednala dalších 20.

Analytik a bývalý důstojník australského letectva Peter Layton řekl CNN, že se tyto dva stroje ve službách Jižní Koreje budou dobře doplňovat. „Budou mít mix stíhaček F-35 pro útočné operace a KF-21 pro obranu vzdušného prostoru,“ řekl odborník.

Tento koncept podle něj umožní naplno využít výhody obou druhů letounů - F-35 díky výborné schopnosti unikat radarům mohou proletět přes nepřátelskou protivzdušnou obranu a zasáhnout cíle na zemi, zatímco KF-21 budou střežit vzdušný prostor a potenciálně bojovat především s nepřátelskými letadly.

Na projektu KF-21 Jižní Korea spolupracuje s Indonésii, která v něm má 20% podíl. Podle CNN má model významný exportní potenciál, protože se očekává, že bude levnější než konkurenční stíhačky F-35.