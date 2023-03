Děti Harryho a Meghan získaly královské tituly

Až do smrti královny Alžběty II. to odpovídalo pravidlům pro titulaturu, která v roce 1917 nastavil král Jiří V. Ta pravnoučatům panovníka automaticky nepřiznávala postavení prince a princezny. Po nástupu Karla III. na trůn ale Archie a Lilibet toto právo získali, byť na stránkách královské rodiny se to neprojevilo.