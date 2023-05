Řada zemí krále Karla III. dnešní nadšení z korunovace nesdílí

Velká Británie finalizuje přípravy na korunovaci. Do čela země tak v sobotu symbolicky po smrti královny Alžběty II. usedne její syn, král Karel III. Novou hlavu státu oficiálně získá také dalších čtrnáct zemí světa.

„Je mi to jedno. Je to nepodstatné,“ odpovídá na otázku, jak vnímá korunovaci nového krále Karla III., Australan Graham. Jeho postoj podle sydneyské zpravodajky stanice BBC Tiffanie Turnbullové vystihuje náladu mnoha dalších Australanů.

Především lhostejnost lze podle ní vnímat i v ulicích australské metropole, kde jsou připomínky nadcházející korunovace minimální. Velkolepé nebude ani speciální televizní vysílání věnované korunovaci, jako tomu bylo například při pokrývání královských svateb nebo pohřbu Alžběty II. Památky se nicméně ve večerních hodinách symbolicky rozsvítí do královské fialové.

Přestože referendum o tom, zda by se Austrálie měla stát republikou, v roce 1999 nedopadlo, jsou republikánské tendence v tamní společnosti čím dál silnější. „Jsme pravděpodobně více antikoloniální než kdykoli předtím,“ řekla BBC sedmnáctiletá Estelle Patersonová. „Mít tady anglického krále mi připadá zvláštní,“ dodala její kamarádka Monika Januleviciutová.

Léta známý jako princ Charles, britský král Karel III. bude o prvním květnovém víkendu po boku Camilly, královny choti, korunován. Co potřebujete o této události vědět?

Po druhé světové válce se stali obyvatelé Karibiku zásadní pracovní silou migrující do Velké Británie. To se ale změnilo v 70. a 80. letech, kdy britská ekonomika začala stagnovat.

Zájem o Karibik začal ze strany Britů klesat v 19. století a přesunul se do Indie. Přesto si Karibik zachoval svou strategickou důležitost díky budovaným námořním základnám.

Kolonie v Karibiku představovaly pro Brity zásadní oblast především v 17. století. Tehdy se jednalo o první velkou a zásadní kolonii, především kvůli zemědělství a rafinaci klíčové potraviny – cukru, který se z Karibiku do Británie dovážel. Region byl také zásadní cílovou destinací pro zotročené Afričany.

„Historie monarchie je postavená na kolonialismu, rasismu, otroctví a korupci. Není toho moc pozitivního, co bych mohla říct… Korunovace mě nezajímá - dívat se, jak vyhazují miliony liber, a zároveň odmítají podpořit nebo udělat cokoliv v rámci odškodnění,“ řekla ke korunovaci pro server al-Džazíra příslušnice karibské komunity v Londýně Cheryl Phoenixová.

Naopak v souvislosti s nadcházející korunovací tamní lídr země řekl, že by se Belize mohlo stát další zemí, která po odchodu Barbadosu Společenství národů opustí. „Myslím si, že je šance poměrně vysoká. Je to docela pravděpodobné,“ cituje jeho slova britský deník The Guardian.