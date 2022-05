Kreml už připravuje Rusy na spolknutí Donbasu

Zacharčenkova nebo Žogova. To jsou nové názvy ulic v Grozném, Jakutsku, Omsku a dalších městech Ruské federace, které se odkazují na „hrdiny“ samozvané „Doněcké lidové republiky“. Změnu názvů v Rusku oznámili na Den vítězství 9. května.

Podle portálu Meduza je přejmenovávání součástí plánu Kremlu na „přípravu veřejnosti“ na začlenění dlouhodobě okupovaného ukrajinského území na východě země přímo do Ruské federace. Jde o tzv. donbaské republiky, tedy Doněckou lidovou (DLR) a Luhanskou lidovou (DLR).

„Veřejné mínění se připravuje na vstup DLR a LPR do Ruské federace. Peníze z rozpočtu půjdou na obnovu (samozvaných, pozn. red.) republik, ale lidé v Rusku už to teď mají těžké kvůli inflaci. Takže teď lidé pochopí, že neutrácíme za cizí lidi, ale za vlastní. Rozdělení na my a oni překonáme společnou identitou, kterou může pomoci vytvořit pojmenovávání ulic,“ cituje Meduza svůj nejmenovaný zdroj z prostředí ruské prezidentské kanceláře.