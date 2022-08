Kyjev chystá provokaci v jaderné elektrárně, tvrdí Moskva, zasáhne to i Německo

Moskva ve čtvrtek obvinila Kyjev, že chce v pátek podniknout „rozsáhlou provokaci“ v Záporožské jaderné elektrárně, která by mohla vyvolat jadernou havárii.

Model šíření radioaktivních látek v takovém případě, který vypracoval ukrajinský hydrometeorologický ústav, ukazuje, že kontaminace by postihla především Ukrajinu a sousední země, ale rovněž část Česka.

Český úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) tento týden varoval před apokalyptickými spekulacemi a uvedl, že při uvolnění radioaktivních látek by bylo nezbytné přijímat ochranná opatření pro obyvatelstvo maximálně do vzdálenosti několika stovek kilometrů od elektrárny.

Moskva tvrdí, že případná havárie by mohla způsobit, že radioaktivní látky zasáhnou i Polsko, Německo a Slovensko, napsala agentura Reuters. Dodala, že ruská tvrzení nemůže ověřit.

Faktem je, že obvinit z přečinu, kterého se sama dopustila, (nebo chystá dopustit), svého soupeře, je taktika, kterou Moskva od začátku války používá opakovaně. Pravidelně, když Kyjev poukáže na zvěrstva, kterých se podle tvrzení ukrajinských představitelů dopustili ruští okupanti, z Kremlu zazní: To ne my, to oni sami.