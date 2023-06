Kyjev naléhá na členství v NATO. Některé ledy se zřejmě začínají hýbat

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg už totiž prohlásil, že Kyjev přímou pozvánku ke vstupu do Aliance nedostane. Členské státy by se ale mohly dohodnout na způsobu přiblížení Ukrajiny k NATO.

Kvůli nejistému plánu členství země v Alianci panují podle litevského serveru LRT pochybnosti o tom, zda se do Vilniusu osobně dostaví prezident Zelenskyj. „Doufám, že se zúčastní. Je to samozřejmě důležité,“ komentoval to šéf litevské diplomacie Gabrielius Landsbergis.

Přístup k „pozvánce“ pro Ukrajinu se navíc v Alianci liší. Zejména Polsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko naléhaly na to, aby summit ve Vilniusu dal Kyjevu příslib, kdy a za jakých podmínek bude moci vstoupit do NATO.

„Nadále zdůrazňujeme, že každá země má svou vlastní cestu ke vstupu do NATO. Určitě je povzbudivé to, co vidíme se Švédskem, a pokud jde o Ukrajinu, ta bude mít vlastní cestu ke vstupu do Aliance,“ uvedla v úterý mluvčí amerického Pentagonu Sabrina Singhová.