Meloniové „recept na migraci“ naráží na odpor, kritizují ho Albánci i Italové

„Dohoda s Albánií je strategie, jak se vyhnout odpovědnosti tím, že se o uprchlíky budou starat a jejich žádosti vyřizovat jiné země. Je to typický outsourcing (činnost, jejíž vykonávání někdo přenáší na jiné subjekty, pozn. red.),“ vysvětluje v rozhovoru pro Seznam Zprávy expert na migraci Robert Stojanov.

„Itálie si udělá v Albánii dvě střediska, kde bude rychlým způsobem a údajně podle italské legislativy provádět tyto procesy. Tím pádem umělým způsobem sníží počet příchozích do Itálie. Když ti lidé dorazí na italské území, ať už na Lampedusu, Sicílii, nebo do jižní Itálie, budou převezeni do Albánie a nebudou figurovat ve statistikách jako italští imigranti,“ dodává.