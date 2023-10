Méně dětí a bez aut. Mladí Evropané jsou ochotní pro klima přijímat oběti

Z průzkumu vyšlo, že obecně jsou napříč věkovými kategoriemi nejpopulárnější menší změny jako například zvýšení množství zeleně ve vlastním domě, nakupovat jen sezónní ovoce a zeleninu či nekupovat produkty zabalené do jednorázových plastů.

Například 28 % lidí z věkové skupiny 18 až 24 let a 30 % ze skupiny 25 až 34 uvedlo, že už upravili, nebo jsou ochotni v budoucnu upravit své rodičovské plánování a kvůli změně klimatu snížili nebo sníží plánovaný počet dětí. U starších generací se k takovému kroku stavěla pozitivně méně než pětina dotázaných. Dá se ovšem předpokládat, že řada z nich už plánovaného počtu dětí dosáhla.

Značný rozdíl se projevil i v otázce dopravy. Ochotu vzdát se ježdění autem potvrdilo 54 % dotázaných mezi 18 a 24 lety, přičemž ze skupiny nad 65 let by se s veřejnou dopravou, chůzí či cyklodopravou spokojilo 45 % dotázaných. Elektrické auto si je ochotno pořídit z nejmladší skupiny 41 %, zatímco z nejstarší jen 21 % dotázaných.

Jen 21 % zástupců skupiny 18 až 24 let napříč zeměmi je ochotno přestat, nebo už přestalo jíst maso a mléčné výrobky. To je ale pořád o dost víc než v ostatních skupinách – z lidí mezi 55 a 64 lety reagovalo pozitivně jen 17 % dotázaných a v nejstarší skupině pouze 13 %. Nejmladší skupina měla kromě toho také nejvyšší podíl lidí ochotných připlatit si za letenky (30 %) a nakupovat jen v second handech (35 %).