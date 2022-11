Místo vánočních světel tma a škody na ekonomice. Ukrajinu trápí výpadky

Pokud budou ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu pokračovat, Kyjev by se mohl ocitnout zcela bez elektřiny. Znamenalo by to i přerušení dodávek vody a nefunkčnost kanalizace. Zásobování vodou, filtrace vody a odvádění odpadních vod z kyjevských bytů se totiž ve většině případů neobejde bez elektřiny.