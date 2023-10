Covid a roušky: Proč stále neznáme odpověď na velkou otázku pandemie

Nošení respirátoru nebo roušky v rušných vnitřních prostorách je jedním z mála doporučení, jež lékaři, virologové, epidemiologové i vlády nepřestali opakovat ani poté, co Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila konec globálního stavu zdravotní nouze a země ke covidu-19 začaly přistupovat podobně jako k ostatním sezonním respiračním onemocněním.

Nyní ovšem nemocných opět přibývá, a to navzdory prakticky nulovému hromadnému testování.

Stejně jako očkování se ochrana dýchacích cest doporučuje hlavně seniorům, těhotným ženám a těm, kdo jsou kvůli svému zdravotnímu stavu obzvlášť zranitelní. Obecně to ale platí úplně pro všechny, kteří jsou ochotni upřednostnit nepohodlí před vyšším rizikem nákazy.

S nastupujícím podzimem po celé severní polokouli přibývá případů a očekává se, že se na nás valí další covidová vlna. Už by neměla přinést žádná plošná opatření, ale doporučení k nošení respirátorů zaznívá stále častěji.

Je sice pravda, že efektivita roušek je nejvyšší, když je nosí všichni, protože se tak díky ochraně dýchacích cest nakažených jedinců dostává viru do vzduchu podstatně méně. Kvalitní respirátory při správném použití nicméně podle odborníků a podle výsledků celé řady laboratorních testů i studií založených na datech z reálných prostředí dokážou zachytit většinu infikovaného materiálu, a snížit tak riziko nákazy.

To sice nebude nulové, ale bude určitě nižší, než když ochranu dýchacích cest nepoužijete.

I když budete například jedinou osobou s nasazeným respirátorem v celém vagonu metra, budete „docela dobře chráněni“, řekla k tomu pro deník The New York Times (NYT) americká lékařka a odbornice na infekční onemocnění Yvonne Maldonadová ze Stanfordovy univerzity.

V té sice zaznělo od řady expertů několik důležitých protiargumentů, ale ty už se často do titulků médií nedostaly, a není proto od věci si je na podzim 2023 zopakovat.

V první řadě je důležité, že se metaanalýza snažila zjistit, jestli nošení roušek přispívá ke zpomalení šíření nemoci napříč celou společností, což není to samé jako zjišťovat, jestli chrání jednotlivce před vdechnutím viru.

„Bylo by přesnější říct, že práce zjišťovala, jestli ke zpomalení šíření respiračních virů pomáhají intervence propagující nošení roušek, a zjistila, že výsledky jsou nejednoznačné,“ uvedla Soares-Weiserová.

Na to upozornil další editor přímo z Cochrane Michael Brown, který měl podle NYT poslední slovo ve schvalovacím procesu metaanalýzy. „Řekl mi, že metaanalýza nemohla dospět k jasnému výsledku, protože neměla k dispozici dostatek randomizovaných studií (zaslepených, kdy část testovaných klientů například bere skutečný lék, a část palcebo – pozn. red.), při nichž docházelo k vysoké míře dodržování výzvy k nošení masek,“ uvádí s odkazem na Browna autorka článku NYT.

K tomu se hodí dodat ještě jeden postřeh Abalucka. „Možná si říkáte: ‚Počkat, když je nemožné přesvědčit lidi, aby nosili masky, neznamená to snad, že vyžadování jejich nošení na společenské úrovni je zbytečné?‘ Ale ve skutečnosti samozřejmě hodně lidí roušky nosilo! Například v některých částech USA bylo v roce 2020 dosaženo 90% poslušnosti lokálních i federálních předpisů!“ napsal Abaluck.

Zřejmě proto, že nešlo o randomizované studie. To znamená, že se v nich netestovaly skupiny lidí, z nichž jedna dostala pokyny k nošení roušek a druhá nikoliv. Efekt roušek posuzovaly „jen“ ze srovnání různých míst, kde opatření platilo a kde začalo platit později, takže je autoři metaanalýzy nemuseli posoudit jako dostatečně kvalitní.

Tím se dostáváme k ústřednímu problému – že roušky „fungují“ a zabraňují značné části částic s virem proniknout do dýchacího ústrojí, se dá poměrně jednoduše prokázat v laboratoři. Jak se to propíše do rychlosti šíření viru napříč celou populací, se ale zkoumá velmi těžko.