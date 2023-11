„Monstry jsou zdraví synové patriarchátu.“ Itálií otřásá vražda mladé ženy

Dvaadvacetiletá italská studentka Giulia Cecchettinová vyrazila 11. listopadu se svým bývalým přítelem do nákupního centra. Od toho dne ji nikdo neviděl.

Hlavním podezřelým se stal dívčin bývalý přítel Filippo Turetta, který se podle Giuliiny rodiny a přátel nedokázal vyrovnat s jejich nedávným rozchodem. Policie ho zadržela o víkendu na dálnici ve východním Německu poté, co se mu rozbilo auto.

Vražda mladé dívky vyhnala do ulic tisíce lidí po celé Itálii a rozvířila debaty o fenoménu, který zůstává v tamní společnost stále silně přítomný: o femicidách čili vraždách žen a dívek z jednoho prostého důvodu - že jsou ženami a dívkami.

„Femicidy a násilí na ženách jsou součástí strukturálního problému, děje se to každý den. Přetrvává tu patriarchální uspořádání, ve kterém muži stále uráží a vraždí ženy,“ uvedla v rozhovoru pro Seznam Zprávy vyhledávaná odbornice na témata ženských práv Anna Pramstrahlerová, která v italské Bologni založila neziskové centrum pro ženy Casa delle Donne (o jeho aktivitách jsme hovořili zde ).

Z údajů Italského národního statistického institutu (ISTAT) vyplývá , že zatímco od 90. let minulého století počet vražd v Itálii celkově poklesl a počet mužských obětí se výrazně snížil, u žen došlo jen k mírnému zlepšení a počet těch, které zabije osoba z jejich blízkého okolí, zůstává nadále vysoký.

Co se okolností týče, kanadská organizace zmiňuje například násilí páchané na ženách při ozbrojených konfliktech, kulturně podmíněné vraždy žen nebo případy, kdy se nějaká žena stala „vedlejší“ obětí vraždy jiné ženy. Na seznam se dostaly i transfobní a lesbofobní femicidy, femicidy se sexuálním podtextem nebo například vraždy, které vyústily z organizovaného zločinu.

Odborníci rozlišují několik typů femicid, a to třeba v ohledu na vztah pachatele s obětí i na okolnosti, při nichž k nim došlo. Podle organizace Femicide in Canada lze tedy například mluvit o femicidách s pachatelem v partnerském vztahu k oběti a mimo vztah. První kategorie je nejčastější, druhá má široké rozpětí – zahrnuje třeba případ, kdy otec zabije dceru, ale i situace, kdy je pachatelem cizí muž.

Feministické hnutí Non Una Di Meno (v překladu Ani o jednu méně) Giuliu označuje za 91. oběť genderově motivované vraždy, kterou má na svědomí blízká osoba.

„Když žena začne myslet na sebe a rozhodne se partnera opustit, zabije ji. Takhle to probíhá opravdu velmi často,“ popisuje pro Seznam Zprávy Pramstrahlerová, která v minulosti působila v komisi sestavené italským senátem, jež se zabývala femicidami a násilím na ženách.

„Za femicidy nese částečnou zodpovědnost stát a vláda, jelikož nejsou schopné ženám poskytnout ochranu,“ tvrdí a přípomíná případ jiné ze zavražděných žen, která se snažila italskou policii sedmkrát upozornit na to, že se necítí bezpečně, ale pomoci se stejně nedočkala.

Italská premiérka Giorgia Meloniová před pár dny vydala na sociálních sítích prohlášení, ve kterém vraždu mladé Giulie odsoudila a slíbila, že se zasadí o to, aby se situace v zemi zlepšila. „Každá zabitá žena, která se ‚provinila‘ tím, že je svobodná, je odchylkou, kterou nemůžeme tolerovat a která mě nutí pokračovat v boji za zastavení tohoto barbarství,“ uvedla.

Oznámila, že navýšila finanční prostředky určené pro ženské azylové domy a slíbila, že do budoucna posílí osvětovou kampaň ve školách, aby vymýtila toxickou kulturu násilí, která v zemi nadále přetrvává.

„Tato vláda je velmi pravicová. Předsudky vůči ženám a stereotypy jsou v ní velmi silně zakořeněné. Nestačí říct ‚jsem žena, a proto nemůžu mít patriarchální mentalitu‘. To totiž není pravda. I žena může být sexistická, machistická a nechápává k tomu, co to znamená být feministkou,“ tvrdí Pramstahlerová.