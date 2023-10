Mont Blanc se od roku 2021 snížil o dva metry

„Nevypovídá to o globálním oteplování - v polárních podmínkách na vrcholu Mont Blancu klimatické změny takový vliv nemají. Je to hlavně vítr a sníh, co ovlivňuje nadmořskou výšku vrcholu. Vítr sníh buď odstraní, nebo ne,“ prohlásil na tiskové konferenci des Garets. Dále zdůraznil, že toto kolísání je součástí přirozené dynamiky Mont Blancu a že v příštích dvou letech by mohl znovu své dva roky staré výšky dosáhnout.