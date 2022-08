Nebuďte spícího obra, varují vědci, kteří zkoumali tání ledových štítů

Východoantarktický ledový štít shromažďuje převážnou většinu ledovcového ledu na Zemi. Pokud by roztál, hladina moří by stoupla o 52 metrů. Dosud se předpokládalo, že na rozdíl od západoantarktického ledového příkrovu je ten východní stabilnější a proti oteplování odolnější.

„Osud východoantarktického ledového štítu zůstává do značné míry v našich rukou,“ uvedl pro britský The Guardian profesor Chris Stokes z Durhamské univerzity ve Velké Británii, který studii vedl.

„Sesuvy ledovců nejsou v Alpách výjimečné, kvůli změně klimatu ale budou stále častější. Do roku 2100 z Alp asi až 70 % ledovců zmizí,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy odborník na změny kryosféry horských a polárních oblastí Zbyněk Engel.

Vědci poukazují na to, že pokud se podaří oteplování udržet pod 2 stupně Celsia (horní hranice stanovená Pařížskou klimatickou dohodou z roku 2015, pozn. red.), ledový štít zůstane i nadále stabilní a do roku 2300 zvýší hladinu pouze o půl metru.

Pokud ale povede klimatická krize k dalšímu zvýšení teplot, příkrov začne tát a hladina moří se do roku 2300 zvedne o 1,5 až 3 metry. Do roku 2500 by se pak mohla zvýšit až o 5 metrů.