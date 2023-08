Nejznámější podvodník nové doby jde za mříže

Podle osoby obeznámené s procesem převezou kryptomagnáta do Metropolitního detenčního centra v Brooklynu, hlavní federální věznice v New Yorku pro obžalované čekající na soud. Není jasné, jak dlouho muž v tomto zařízení zůstane, žalobci naznačují, že by následně mohlo dojít k jeho přesunu do nápravného zařízení v okrese Putnam na severu New Yorku.