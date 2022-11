Padá burza, něco si přejte. Pokračování příběhu kryptoměnové FTX

Podle osoby přímo obeznámené se záležitostí se Bankman-Fried, známý pod zkratkou SBF, snaží získat záchranné financování buď ve formě dluhu, vlastního kapitálu, nebo kombinace obojího. „Podělal jsem to,“ řekl prý Bankman-Fried investorům v telefonátu. Zároveň řekl, že by byl „neuvěřitelně, neuvěřitelně vděčný“, kdyby mu investoři pomohli.

Na vážkách visí nejen osud investorů a věřitelů burzy, ale především jejích zákazníků. Ti si totiž od začátku týdne nemohou vybrat své vklady poté, co burza zastavila některé výběry. V čerstvé paměti jsou selhání dvou velkých krypto firem Celsius a Voyager, ve kterých byly miliardy klientských peněz vázány v konkurzním řízení.

FTX má významný seznam podporovatelů, jako jsou Sequoia Capital, BlackRock Inc, Tiger Global Management a SoftBank Group Corp.

Bitcoin se po oznámení Binance propadl pod 16 000 dolarů (392 tisíc korun), nejníže za poslední dva roky. Výkonný ředitel Coinbase Brian Armstrong v úterý v rozhovoru pro televizi Bloomberg uvedl, že pokud by dohoda s Binance padla, znamenalo by to pravděpodobně ztráty pro zákazníky FTX. „To není dobrá věc pro nikoho,“ řekl.