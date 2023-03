Nizozemská politika zažila zemětřesení, převálcovali ji farmáři

Malá odbočka: voliči skutečně vybírali zástupce do místních vlád. Jenže jsou to právě zvolení členové provinčních sborů, kteří následně volí senátory; Eerste Kamer má celkem 75 členů.

Rutte oznámil, že chce do roku 2030 snížit emise oxidů dusíku a amoniaku, které produkují hospodářská zvířata. To by podle zemědělců mohlo vést k tomu, že některé farmy budou nuceny ukončit činnost. Ohradili se proti tomu – kabinet jim podle jejich slov vzal perspektivu do budoucna.