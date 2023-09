Nobelova nadace obrátila. Rusko a Bělorusko nakonec na udílení cen nepozve

Rusko, Bělorusko a Írán nakonec na slavnostní předávání Nobelových cen ve Stockolmu pozvánkou nedostanou. Nobelova nadace ustoupila od dřívějšího rozhodnutí, zapojit i země, které nesdílejí hodnoty ocenění, po tom, co vyvolalo rozsáhlou vlnu kritiky.

Nobelova cena za mír měla v loňském roce tři držitele, mezi nimi i ruskou organizaci Memorial. „Jsou pod obrovským tlakem… To ocenění přichází v symbolický den,“ popsal v rozhovoru pro Seznam Zprávy historik Štěpán Černoušek.

Původní záměr zařadit tyto země prý vycházel ze snahy „oslovit co nejširší veřejnost hodnotami a poselstvími, které Nobelova cena představuje“. Negativní reakce, které vyvolal, ale podle nadace toto sdělení zcela přehlušily.

Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleh Nikolenko rozhodnutí nadace nepozvat Rusko, Bělorusko a Írán do Stockholmu přivítal a řekl, že jde o „vítězství humanismu“, upozornil server The Kyiv Independent. Dodal ale, že ministerstvo zahraničí je přesvědčeno, že podobné rozhodnutí by mělo být přijato i v případě ruské a běloruské účasti na ceremoniálu v Oslu.