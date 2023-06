Nový zákon měl chránit novináře, místo toho legalizuje jejich špehování

Země EU se ve středu sešly, aby se dohodly na společném postoji. Zákon během následujících měsíců s komisí projednají unijní zákonodárci a poté se přikročí k hlasování o jeho schválení. Než se návrh stane zákonem, musí ho schválit Evropský parlament, píše The Guardian.

Takzvaný European Media Freedom Act (zákon o svobodě médií) má rovněž zabránit politickým zásahům do médií a špehování novinářů a podpořit pluralitu médií.

EFJ uvedla, že tento krok je „ranou pro svobodu médií“, která by „ohrozila novináře ještě více“, než jsou dosud. Dát vládám pravomoc umístit spyware do telefonů novinářů z důvodu „národní bezpečnosti“ by mělo „zničující účinek na informátory“ a další zdroje, jak varovala.