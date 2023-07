Papež pomůže s návratem tisíců unesených ukrajinských dětí z Ruska domů

Vatikán prosazuje plán k navrácení ukrajinských dětí, které byly během války zavlečeny do Ruska, zpět domů k rodinám. Pod příslibem anonymity to agentuře AP sdělil jeden z vysokých úředníků Vatikánu.

O pomoc s navrácením dětí požádal papeže Františka také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během své květnové návštěvy Svatého stolce. Podle nynějších informací z Vatikánu vyjádřilo Rusko ochotu se do procesu zapojit.

Představitel Vatikánu hovořil s reportéry ve čtvrtek večer, krátce po návratu kardinála Mattea Zuppiho z Washingtonu do Vatikánu. Zuppi je mírovým vyslancem papeže Františka a v úterý se v americkém hlavním městě sešel s prezidentem Joem Bidenem.

Běloruskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi hrozí mezinárodní zatykač za násilný přesun ukrajinských dětí, napsal The Daily Telegraph. Ze stejného zločinu byl obviněn i ruský prezident Vladimir Putin.

Na Lvovovou-Bělovovou vydal již dříve mezinárodní soud v Haagu zatykač, společně se zatykačem na Putina. Oba jsou obviněni ze zapojení do nucených přesunů ukrajinských dětí do Ruska. Podle ukrajinské vlády bylo od začátku války z Ukrajiny deportováno přes 16 tisíc dětí, ovšem podle některých zdrojů jsou tyto údaje podhodnocené.

Vatikánský představitel také uvedl, že Rusko vyjádřilo ochotu zapojit se do podobného procesu výměny zahrnující návrat některých ukrajinských dětí.

Prozatím však zůstává nejasné, jaké (pokud vůbec nějaké) podmínky pro návrat dětí Rusko stanovilo, kolik by jich mohlo být zapojeno a kdy by mohla operace začít. Představitel Vatikánu však zdůraznil důležitost nedávné schůzky kardinála Zuppiho s Lvovovou-Bělovovou, která má o záležitosti nejvíce informací, vzhledem k tomu, že je za deportace ukrajinských dětí do Ruska přímo odpovědná.