Pošlete tanky hned! Dosud nevýrazný Scholz žádá od spojenců rychlou akci

Prohlásil, že válka na Ukrajině musí dopadnout stejně jako tento příběh. „Nesmí být žádná alternativa než vítězství Ukrajiny,“ uvedl. Západní země důrazně vyzval, aby neotálely a poslaly Ukrajině co nejdříve zbraně, které nutně potřebuje.

Německý kancléř slíbil, že Německo bude Ukrajinu zásobovat moderními zbraněmi tak dlouho, dokud to bude potřeba. Scholz, který ještě donedávna s vysláním tanků na Ukrajinu otálel, navíc apeloval na ostatní země, aby se k dodávkám tanků připojily, a to co nejdříve.