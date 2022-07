Potřebujeme opravdu ujít 10 000 kroků denně? Studie tvrdí opak

Doporučení udělat 10 000 kroků denně, což je asi 5 kilometrů, je spíše marketingovou náhodou, než že by se opíralo o nějaký vědecký základ. Naopak pozoruhodný přínos pro zdraví může mít, pokud člověk ujde mnohem méně kroků. Tvrdí to studie, o níž informoval web The New York Times (NYT).