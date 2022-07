Rwanda zakázala produkty na bělení pleti. Místní po nich ale stále touží

Krémy na zesvětlení pleti výše zmíněné látky obsahovaly běžně. Protože tyto sloučeniny mohou vyvolávat povrchové i vnitřní nežádoucí účinky, je jejich používání a uvádění na trh zakázáno ve vícero zemích. Některé studie ale poukazují na to, že tyto sloučeniny se v prodávaných kosmetických přípravcích nadále používají, ačkoli to vždy ale není přiznáno.

Po vstupu do obchodu Olive dle svých slov navázala diskrétní oční kontakt se svým dodavatelem a několika zakódovanými slovy vysvětlila, proč přišla. Poté dostala vaničku krému, ukrytou ve velké obálce. Matka dvou dětí si podle CNN zesvětluje pleť už více než pět let.

Nebyly to však finanční potíže, co ji přimělo bělící krémy přestat používat. „Přestat jsem se rozhodla teprve poté, co jsem se dozvěděla, jak je to nebezpečné, a poté, co moje pleť zbělela víc, než jsem chtěla,“ uvedla.