Izraelská invaze do Gazy může být součást plánu Hamásu, míní expert

Teroristé z palestinského radikálního hnutí Hamás, kteří o víkendu napadli Izrael, mají dlouhodobě vlivné spojence. Podle informací amerického listu The Wall Street Journal i za aktuální eskalací stojí Írán a libanonské hnutí Hizballáh, byť Teherán to popírá.

Írán i Hizballáh útok Hamásu proti Izraeli otevřeně podpořili - režim ajatolláhů zatím verbálně, libanonské milice se přidaly dokonce ostřelováním severu židovského státu. Jeho kroky ale zatím nenasvědčují tomu, že by se chystal nějak výrazněji zapojit, upozorňuje v rozhovoru pro Seznam Zprávy analytik Jan Daniel z Ústavu mezinárodních vztahů (IIR).

Vyloučit se podle něj ale nedá ani to, že Hizballáh vyčkává a výrazně se zapojí, až Izrael zahájí případnou pozemní invazi do Pásma Gazy na likvidaci Hamásu. „V tu chvíli bude mít Hizballáh mnohem větší páky na to, co může udělat a jeho akce budou mít větší dopad,“ říká expert, který se dlouhodobě zaměřuje na bezpečnost Blízkého východu a zvlášť Libanonu.

Připomíná, že Hizballáh byl v posledních letech opatrný, aby konflikt s Izraelem vážněji neeskaloval. „Možná to bylo v rámci čekání na tuhle akci Hamásu,“ spekuluje Daniel. V rozhovoru upozorňuje i na úskalí případné izraelské pozemní invaze do Gazy s tím, že Hamás s ní nejspíš počítá.

Izrael už zahájil intenzivní letecké údery proti cílům Hamásu v Pásmu Gazy. Jak dlouhá a obtížná válka to může být?

Konflikt se poměrně určitě rozhořel nejvíce za poslední roky, ne-li za poslední dekády. Je to určitě největší v rámci izraelsko-palestinského konfliktu jako takového, případně útoků na teritorium Izraele jako takového. Mluví se o tom, že je to největší krize od války v roce 1973.

Co se týče toho, jak vlastně ta válka bude dlouhá, jak bude obtížná, to je, myslím, něco, co momentálně nedokážeme úplně dohlédnout. Závisí to na tom, co se nakonec rozhodne Izrael dělat s Pásmem Gazy, co se stane s tou severní frontou, to znamená, jakým způsobem zareaguje Hizballáh.

Svědectví z Aškelonu Hamás pronikl přímo do Aškelonu, kde Moran Hisanová žije. Na občasné rakety je sice zvyklá, poté, co tam Hamás začal střílet po civilistech, se už bezpečně necítí. „Kde byla armáda?,“ ptá se a věští, že válka bude dlouhá. Do Gazy hledí z okna. „Poprvé se necítíme bezpečně, připomíná to holokaust“

Závisí to i na tom, co se stane na Západním břehu a jak se situace vyhrotí tam a závisí to koneckonců i na tom, co se stane v samotném Izraeli. Viděli jsme některé incidenty toho meziskupinového násilí v roce 2021 a existují prognózy, že něco takového se může opakovat.

Dá se říci, že šlo o selhání izraelské armády, minimálně na tom jihozápadě, kde města jako Sderot byla prakticky obsazena Hamásem?

Na tomhle je poměrně velký konsenzus, že jde o velké selhání izraelské vlády a izraelské armády a obecně izraelských bezpečnostních složek.

Rozsáhlost nebo míra toho útoku totiž nebyla velká a zároveň to asi není něco, co by Izrael nemohl očekávat. Hovoří se vlastně o tom, že ten útok přišel do kontextu vnitřní izraelské politické krize, dlouhotrvajících protestů proti snaze o soudní reformu.

Někteří tvrdí, že izraelské bezpečnostní složky byly vázané daleko víc tou eskalací na Západním břehu (pokračující výstavba židovských osad a spory osadníků s Palestinci, pozn. red.), spíš než aby kontrolovaly hranice Gazy.

Bezpečnostní kabinet a izraelská vláda v neděli formálně nastolily válečný stav. Co ten krok vlastně znamená?

Podle zákona musí válku vyhlásit vláda a je to nějaký symbol, že existuje jednota politického rozhodování všech politických aktérů na tom, že tyto válečné operace mají probíhat a že to budou rozsáhlé válečné operace.

Já tomu rozumím tak, že to do jisté míry je spíš deklarace toho, jak vážná ta hrozba vlastně je a jak vážná nebo jak rozsáhlá bude ta izraelská reakce. Výjimečný stav uvnitř samotného Izraele, podle kterého se řídí to, jakým způsobem funguje povolávání, rušení veřejných akcí a tak dále, to je vlastně jiná deklarace. Z mého pohledu jde o zdůraznění závažnosti té hrozby a rozsáhlosti té reakce.

Foto: The Washington Post, Getty Images +8

Mohl by se tím ospravedlnit třeba pozemní útok na Pásmo Gazy?

Já si myslím, že ano. Dovedu si představit, že to je jeden z těch kroků, ke kterým to může vést. Na druhou stranu, ty minulé konflikty - letecké údery vůči Pásmu Gazy, ale i třeba libanonská válka v osmdesátých letech - proběhly bez vyhlášení válečného stavu, takže ono v tomhle tom je to trochu komplikované.

Myslím si, že izraelská vláda to vnímá tak, že je potřeba nějakým způsobem vyřešit ten problém, který pro Izrael Hamás představuje. Nedovedu si představit, že by bylo možné to řešit jiným způsobem než pozemní operací, která se skutečně pokusí dostat do všech těch úkrytů Hamásu v Gaze.

Co by Izraelcům v případě pozemní operace působilo největší potíže?

Problém samozřejmě je, že je to vojensky obtížné. Pokud se k tomu Izrael rozhodne, tak ho čeká dlouhá, velmi komplikovaná operace v zastavěném prostředí, na kterou je Hamás nějakým způsobem už nejspíše připravený.

Selhání bezpečnostního aparátu a šok Poslechněte si podcast 5:59 na téma současné války mezi Izraelem a Hamásem: Svědectví z Jeruzaléma: „Kolosální selhání, Izrael je v naprostém šoku“

Nedovedu si představit, že by Hamás neočekával žádný odvetný úder ze strany Izraele, včetně pozemní operace. A dovedu si představit, že je to i něco, co je součást nějakého jejich plánu ve smyslu, že zvládnou dostat boj na území Izraele, nicméně jakmile Izrael provede pozemní invazi do Gazy, tak na boj s nimi budou již připraveni.

Ještě to komplikuje fakt, že se v Gaze nyní nachází, jak jsme slyšeli, více než stovka izraelských rukojmích, se kterými se s tím, co o Hamásu víme, nikdo nebude rozpakovat.

Nejspíše se nebudou bát je používat jako živé štíty, popřípadě pro velmi tvrdé vyjednávání o tom, co Izrael vlastně bude moci a chtít dělat.

Šéf ozbrojeného křídla Hamásu hovořil o tom, že by chtěl rukojmí vyměnit za palestinské zajatce, které má v držení Izrael. Mohlo by se to stát? Přistoupil by Izrael na výměnu zajatců za civilisty?

V minulosti na to přistoupili. Je to vlastně něco, co jak Hamás, tak Hizballáh prováděl poměrně často. Únosy i třeba pokusy o navrácení těl mrtvých vojáků zpět výměnou za propuštění vězňů.

Jestli na tohle Izrael přistoupí, to je asi momentálně složitá otázka, těch rukojmí je tolik, že si nedovedu úplně představit, co za ně Hamás momentálně požaduje. Zároveň byl ten útok ze strany Hamásu natolik brutální, že je pro mě obtížné si představit, že by Izrael na tento způsob vydírání přesto přistoupil.

Myslím si, že je to věc, která velmi výrazně promluví do té případné pozemní invaze do Gazy.

Může mít na mezinárodní reakci na současné dění v Izraeli a Gaze vliv i útok Hamásu na hudební festival, kde zemřelo přes 250 lidí, včetně cizinců?

Já si nejsem úplně jistý, jestli to je něco, co Hamás plánoval. V rámci mého čtení té situace se vlastně Hamás mohl dostat i dál, než vůbec čekal. Nevím, jestli hnutí vůbec momentálně disponuje plánem, co s těmi zahraničními rukojmími dělat.

Ono je to samozřejmě komplikované tím, že v Gaze působí řada mezinárodních humanitárních organizací, kde zároveň působí občané těch států také. Hamás se momentálně dostává do toho, že porušil veškeré válečné konvence. Organizace provedla dost bestiální teroristický útok, tak se tím únosem zahraničních občanů dostává do ještě komplikovanější situace. Co s nimi chtějí dělat, to skutečně netuším.

Libanonský Hizballáh už v neděli zahájil minometnou palbu na Izrael. Lze od něj čekat nějakou silnější podporu Hamásu?

Údery na ty farmy šeba jsou nejmenší část té eskalace vzájemného konfliktu, kterou Hizballáh většinou dělá. V podstatě je to momentálně „jen“ nějaká symbolická podpora Hamásu.

Hizballáh tyto útoky navíc vždycky interpretuje jako úder na okupované libanonské území, to znamená, že byť tam třeba může útočit na izraelské jednotky, tak z jeho pohledu je to vlastně pořád něco, co je součástí boje proti Izraeli na libanonském území.

Další část této eskalace bývají většinou údery na izraelské území, které provádějí jakoby nepojmenované palestinské skupiny, nicméně útočící z libanonského teritoria. Až následně provádí samotné akce Hizballáh.

To, co on momentálně provedl, je první část toho takzvaného eskalačního žebříku. Co udělá dál, je samozřejmě velká neznámá.

Web Wall Street Journal s odkazem na své zdroje napsal o tom, že akce Hamásu byla naplánovaná ve spolupráci s Hizballáhem a s Íránem. Co to může znamenat?

To znamená, že do toho byl Hizballáh nějakým způsobem zapojený a je otázka, jestli existuje nějaká širší strategie, v rámci které Hizballáh vlastně chce působit. Hizballáh a Írán dlouhodobě mluví o tom, že existuje jednotná fronta proti Izraeli, kdy Hamás, Hizballáh a Írán působí v rámci jednotného odporu.

Zatím tomu ale ty kroky ze strany Hizballáhu úplně nenasvědčují, nicméně jsem se setkal i s názorem, který upozorňuje na to, že Hizballáh možná momentálně nechce vynést všechny své karty a že pro něj může být výhodnější tu eskalaci provést, jakmile izraelská armáda začne provádět pozemní invazi do Gazy a jakmile začne být vázaná veškerou svou pozorností jednotkami a aktivitami na jihu.