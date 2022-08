Praha–Kyjev. 24 hodin na cestě domů. Do země zasažené válkou

Vidím obrovskou tabuli s nápisem „Kyjiv“. Pocit knedlíku v krku přechází do štěstí a bolesti zároveň.

Projíždím známými ulicemi. Na každém rohu, stejně jako v Praze, vlaje žluto-modrá vlajka. Vidím velké množství aut polepených doporučením, kterým směrem by se měla vydat ruská válečná loď . A na rozhlasových vlnách nového rádia „Bayraktar“ zní legendární píseň „Oj, červená kalina na louce“. „Hudba ukrajinského vítězství,“ ozývá se hlas z radiopřijímače.

Na první pohled zde žádná válka není. Ve městě ji však připomínají protitankoví ježci, barikády z pytlů s pískem, červené nápisy „Pozor miny“ a sirény. A v některých částech Kyjeva se to pozná podle zalepených oken a velkého počtu vojáků na ulicích a vojenských stanovištích. Na nich mohou kontrolovat doklady, věci, auta nebo zavazadla. Pořizování zvukových nebo obrazových záznam je přitom zakázáno.

Alkoholické nápoje se prodávají ve speciálně stanovenou dobu - od 11 do 19 hodin.

Když slunce zapadne, město usne. Na noční život zde už dávno zapomněli. V Kyjevě stejně jako v jiných ukrajinských městech platí zákaz vycházení a kontrola nad jeho dodržováním je posílena. Podle prohlášení kyjevského magistrátu je přísně zakázáno pobývat na ulici a jiných veřejných místech. Restaurace nebo bary musí být po tuto dobu zavřené a ven můžete vyjít jen proto, abyste se dostali do nejbližšího krytu.

Ve městě se mohou pohybovat pouze vozidla se speciálními průkazy. Tato pravidla jsou stanovena od 23 hodin večer do 6 hodin ráno.

Je tomu přizpůsoben také jízdní řád hromadné dopravy: zatímco metro jezdí od 6 do 22 hodin, pozemní doprava je v provozu do 22:30. Odnedávna se při raketovém poplachu v metropoli zastavují také autobusy a trolejbusy. Cestující musí opustit vozidla a jít do nejbližšího krytu. Takové rozhodnutí přijala Rada obrany města Kyjeva.