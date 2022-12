Před Čínou nelze utéct. V zahraničí zřídila přes 100 policejních stanic

Čína si v zemích po celém světě zřídila více než 100 zahraničních policejních stanic. Pomáhají jí sledovat čínské občany, kteří se před všudypřítomnou kontrolou Pekingu odstěhovali do zahraničí, a donutit k návratu do vlasti ty, kteří jsou neposlušní.

„To, co vidíme přicházet z Číny, jsou rostoucí pokusy potlačit disent všude po světě, vyhrožovat lidem, obtěžovat je, zajistit, aby měli dostatečný strach, aby mlčeli, jinak jim hrozí, že budou navráceni do Číny proti své vůli,“ uvedla ředitelka organizace Safeguard Defenders Laura Harthová.

Organizace ve své nejnovější zprávě zmiňuje hned několik případů, kdy Čína dotlačila své občany žijící v zahraničí k tomu, aby se vrátili do vlasti. Na policejní stanici ve francouzské Paříži Peking podle organizace vyslal hned několik agentů v utajení, jejichž úkolem bylo přimět konkrétního čínského občana k návratu do země. Podobný incident se měl odehrát i v Srbsku a Španělsku.

„Začne to telefonáty. Mohou začít zastrašovat vaše příbuzné v Číně, vyhrožovat vám, dělat opravdu všechno, aby přiměli lidi v zahraničí, na které cílí, k návratu. Pokud to nezabere, použijí tajné agenty v zahraničí. Pošlou je z Pekingu a použijí metody, jako je lákání a nástrahy,“ vysvětluje Harthová, jaké prostředky Čína využívá k dosahování svých cílů.

Ředitel FBI Christopher Wray v listopadu řekl, že je odhalením čínských stanic hluboce znepokojen, píše stanice BBC. „Podle mě je nehorázné myslet si, že by se čínská policie pokoušela zřídit si pobočku, řekněme, v New Yorku bez řádné koordinace. Porušuje to suverenitu a obchází to standardní procesy spolupráce soudů a orgánů činných v trestním řízení,“ uvedl.