První referendum o potratech v USA: Zpřísnění politiky Kansasané odmítli

Voliči v americkém státě Kansas v referendu zamítli návrh na změnu ústavy, který by umožnil většinově republikánským zákonodárcům omezit, nebo zcela zrušit právo na potrat. Jde o první referendum o potratech v USA od chvíle, kdy nejvyšší soud v červnu anuloval ústavní právo na ukončení těhotenství.

Americký prezident Joe Biden řekl, že „vítězství zastánců lidských práv v takto konzervativním státě prokazuje, že většina Američanů souhlasí, že by ženy měly mít přístup k potratům“. „Kongres by měl naslouchat vůli amerických občanů a obnovit ochranu precedentu ‚Roeová versus Wade‘ federálním zákonem,“ uvedl Biden.

Referendum v Kansasu proběhlo paralelně se stranickými primárkami, v nichž podporovatelé Demokratické a Republikánské strany vybírají své kandidáty do listopadových kongresových voleb.

Ačkoliv ještě zbývá sečíst necelých 13 procent hlasů, je již jisté, že se Kansasané vyslovili proti změně ústavy. Podle předběžných výsledků listu The New York Times proti hlasovalo téměř 60 procent voličů. Sečtení všech hlasů potrvá až do konce týdne.