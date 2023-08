Psáno z Moskvy: Proč ukrajinské drony nad hlavou nikoho netrápí

Má manželka si dělá legraci, jak je podezřelé, že ukrajinské drony vybuchují na místech našich životních událostí. Jako by to bylo varování shůry.

Koncem letošního července a poté i začátkem srpna ukrajinské drony narazily do mrakodrapu v prominentní čtvrti Moscow City. V sousedním věžáku jsme měli svatbu.

V polovině srpna poté vybuchl ukrajinský dron pár stovek metrů od naší porodnice. Sotva byla přímým cílem explozivního bezpilotního prostředku – když už, tak snad nedaleká přehrada, ale to na klidu stejně moc nepřidá.

„Na tu občasnou střelbu a výbuchy jsem si už zvykla,“ říká během rozhovoru pro Seznam Zprávy Marina žijící na periferii města Odincovo, okolo kterého se ukrajinské drony již několikrát snažily proniknout do Moskvy. „Mnohem víc mi vadí, že si ty drony k nám lítají jako k sobě domů. Letí přes celé Rusko a skončí buď u nás, v Odincovském okresu, nebo dokonce v Moskvě. Nedávno dron letěl ve dne, lidi si ho natáčeli a explodoval až přímo v Moskvě,“ říká rozhořčeně.

Čtyřicetiletá Marina o válce na Ukrajině hovoří velmi neochotně. „Přeji si, aby to co nejdříve skončilo,“ odpovídá neurčitě, když dojde řeč na Ukrajinu. „Jediné, čeho se bojím, aby příště nějaký dron u nás nedopadl na frekventované místo. Zatím vlastně nedošlo k žádným obětem na životě. Snad to tak i zůstane,“ dodává Marina.