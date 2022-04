Putin znovu pohrozil Západu ničivou silou: My jsme připraveni, řekl

Kdokoli se pokusí zasáhnout do ukrajinské války, bude mít co do činění s „bleskovou reakcí“, varoval ruský prezident Vladimir Putin. Pravděpodobně tak naznačoval použití jaderných zbraní.