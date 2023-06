Rodiště Zelenského bez vody. Ocelárny zastavily výrobu. Štěstí mají ti v přízemí

Od začátku ruské invaze má jihoukrajinské město Kryvyj Rih problémy s dodávkami vody už podruhé. Loni v září to bylo poté, co Rusové poškodili nádrž Karačunivské přehrady a pokusili se zaplavit část města. Letos jsou problémy ještě vážnější.

V některých čtvrtích města z obchodů ve velkém mizela balená voda už první den pro protržení hráze. V potrubí totiž na některých místech poklesl tlak. Úřady obyvatele vyzvaly, aby nepanikařili a přestali si dělat zásoby vody napouštěním van - spotřeba vody se totiž krátce po rozšíření zprávy o katastrofě na Dněpru zdvojnásobila. Výhodu mají obyvatelé prvních pater, protože do těch vyšších už voda nevystoupá.

Potíže se ale zdaleka netýkají jen domácností. V ohrožení je teď kvůli omezení dodávek vody i průmyslová výroba ve městě, protože podniky musejí co nejvíce snížit svou spotřebu. Mnoho z továren už činnost přerušilo nebo omezilo, a to včetně sléváren ArcelorMittal, které zaměstnávají 30 tisíc lidí.

Úřady apelují na maximální možné šetření vodou, to platí i pro domácnosti.

„Průmyslové podniky již snížily spotřebu na minimum, vesnice v okolí jsou zásobovány vodou čtyři hodiny denně. Ale hlavním spotřebitelem vody jsou obyvatelé města. A pro všechny je teď velmi zásadní, aby se snížila spotřeba vody o 40 %. To je něco, co by měl provést každý. (..) Doufejte, že společně dokážeme tuhle výzvu překonat, stejně jako mnoho jiných,“ napsal na sociálních sítích šéf vojenské správy Kryvého Rihu Oleksandr Vilkul.