Následek zničení přehrady: 700 tisíc lidí je bez pitné vody. Hrozí i antrax

Zničení ukrajinské Kachovské přehrady ovšem znamená pro Ukrajinu kromě záplav i další humanitární krizi obřích rozměrů. Potvrzují to i slova šéfa Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí Martina Griffithse.

„Kaskádu problémů“ podle Griffithse představuje i zaplavení zemědělské půdy. OSN předpovídá kvůli povodním i výpadku zdroje závlah snížení ukrajinského vývozu obilí a zvýšení cen potravin ve světě. „Ale pravdou je, že je to jen začátek toho, co uvidíme jako následky tohoto činu,“ dodal představitel OSN.

Ukrajinská verze BBC upozorňuje i hrozbu onemocnění na zaplavených územích. Ekologové a lékaři podotýkají, že se do vody během rychlého příchodu povodně dostalo spoustu nebezpečných látek, které mohou způsobit propuknutí střevních infekcí, hepatitidy, otravy botulotoxinem, ale i cholery a dokonce antraxu.

Problémem je například zaplavení hřbitovů. „S hřbitovy v Oleškách jsme měli problém už před záplavami. Hladina spodní vody byla vysoko a mrtvé jsme proto nemohli pohřbívat hluboko. To, co se tam děje teď, je skutečná katastrofa. Jsou to písčité půdy, které se snadno odplavují,“ říká Jevhen Ryščuk, starosta zaplavené Olešky v Chersonské oblasti. Město už rok a půl okupují Rusové, a starosta je proto v Kyjevě.