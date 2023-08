Rusko se bojí útoku na Krymský most. Proto u něj potápí lodě, tvrdí Kyjev

Ale nejen to. „Krymský most, to není jen logistická trasa, je to trasa používaná k zásobování války municí, a to se děje denně,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koncem července ve videoprojevu k bezpečnostnímu fóru v americkém Aspenu. A pohrozil dalšími útoky.