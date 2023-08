Další den, další dronové útoky. Rusko zažívá novou formu „srpnové kletby“

Poměrně dobře známý typ dronu s dlouhým doletem je už poměrně dobře známý stroj s označením UJ-22. Ten vyrábí ukrajinská firma Ukrjet a základní informace o něm poskytuje i veřejně webu. Měl by mít rozpětí křídel 4,2 metru, délku 3,7 metru, dolet na automatický režim 800 km a na řízený let 100 km. Maximální nosnost „nákladu“ je asi 20 kilogramů, což odpovídá například čtyřem minometným granátům ráže 82 mm nebo čtyřem granátům do protitankové střely RPG-7.