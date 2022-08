Rusové hlásí zásah továrny, kde Ukrajinci opravují vrtulníky

Z útoků na zařízení se už několikátý týden obviňují obě válčící strany. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) se chystá počátkem nadcházejícího týdne na inspekci do zařízení. Tvrdí to deník The Wall Street Journal, který s odvoláním na informované zdroje obeznámené s vývojem jednání o přístupu do zařízení informoval o průlomu v rozhovorech. Jak vypadala situace v sobotu? Přečtěte si článek níže.