Šachy s nemovitostmi v Bruselu. Diplomacie řeší dědictví Babišovy vlády

Ministerstvo zahraničních věcí na začátku tvrdilo, že jde jen o dočasný pronájem, v podstatě krizové řešení. Seznam Zprávy ale nyní zjistily, že čeští diplomaté se v budově zabydleli. A zůstanou tam minimálně do roku 2025.

Prodloužení pronájmu na bruselské adrese Rue du Trone Seznam Zprávám potvrdil mluvčí resortu zahraničí Daniel Drake. „Platnost nájemní smlouvy na objekt Rue Trone 130, Brusel byla prodloužena. Dodatek upravuje délku nájemního vztahu do půlnoci dne 19. 8. 2025,“ přiblížil.

Seznam Zprávy kanceláře v čase předsednictví navštívily. Jde o diplomatické prostory ve stylu „openspace“ kanceláří. Strohost skleněných kanceláří rozbíjí velké barevné sedačky v modré, žluté či zelené. Zároveň se ale musely řešit takové detaily, zda a za jakých podmínek je možné do komerčních prostor umístit státní symboly, jako je například vlajka, které na svých úřadech v zahraničí má každý stát.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, za vlády Andreje Babiše se přišlo s plánem na koupi moderní budovy, kam by se umístily všechny naše instituce působící v Bruselu, tedy například i kulturní České centrum. Rozpočet byl mezi 600 až 700 miliony korun.

Server Euractive, specializující se na unijní dění, napsal, že podle českých diplomatů by se měla investice do nového domu Česku vrátit za 15 let a přinést v té chvíli asi 50 milionů korun navíc.