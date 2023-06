Saúdové se osamostatňují, americký vliv v Zálivu klesá

Krátce před Blinkenem zavítal do saúdskoarabské Džiddy venezuelský vůdce Nicolás Maduro. Načasování jeho oficiální návštěvy působí jako úmyslný vzkaz: „Saúdská Arábie se snaží vyslat diplomatické signály jak Spojeným státům, tak i Západu, že má svou vlastní nezávislou zahraniční politiku. Ukazují, že i když je to sankcionovaný americký protivník, nezastaví je to od toho setkávat se, s kým chtějí,“ řekl serveru Al-Monitor Ryan Bohl, analytik ze společnosti Risk Assistance Network + Exchange.