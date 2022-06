Sexuální predátor jde za mříže. Svět okouzlil hitem, jak není nic nemožné

Newyorská soudkyně ve středu poslala na 30 let do vězení trojnásobného držitele ceny Grammy, amerického zpěváka R. Kellyho, kterého loni porota uznala vinným ve všech bodech obžaloby v kauze týkající se sexuálních trestných činů.

Někdejší hvězda hudebního stylu R&B podle prokuratury po dvě desetiletí využívala své slávy k systematickému zneužívání mladých žen a nezletilých, a to jak sexuálnímu, tak psychickému.

Vzhledem k délce trestu 55letý odsouzený pravděpodobně stráví většinu zbytku svého života za mřížemi, připomíná list The New York Times.

Soudkyně Ann Donnellyová svým oznámením vyšla vstříc požadavku obžaloby, která navrhla trest ve výši alespoň 25 let. Právníci zpěváka, kterého proslavil hit „I Believe I Can Fly“, uváděli, že si jejich klient zaslouží maximálně deset let. Argumentovali při tom i jeho „traumatickým dětstvím“.

Donnellyová při vynášení rozsudku reagovala vysvětlením, že zločiny Roberta Sylvestera Kellyho, jak zní zpěvákovo celé jméno, byly „pečlivě plánované a pravidelně prováděné po dobu skoro 25 let“.

Několik obětí u soudu veřejně promluvilo. „Poznamenalo mě to na celý život,“ řekla jedna z nich, která dříve popsala, že byla ve zpěvákově domě uvězněna a znásilněna.

„Doufám, že půjdete do vězení na zbytek života,“ uvedla další, kterou prý R. Kelly nutil k orálnímu sexu.

Požádal mě, abych všem říkala, že je mi 19, a chovala se, jako by mi bylo 21. Jerhonda Paceová, oběť R. Kellyho, tehdy šestnáctiletá

Mnohá z obvinění vznesených vůči Kellymu se objevila v pořadu Surviving R. Kelly stanice Lifetime, který v průběhu šesti epizod nabídl „dosud nejkomplexnější pohled na obvinění vznesená proti Kellymu“.

V pořadu vystoupila například Jerhonda Paceová. Potkala se s ním jako jeho fanynka, když jí bylo šestnáct let, tehdy také jejich „vztah“ začal. „Požádal mě, abych všem říkala, že je mi 19, a chovala se, jako by mi bylo 21,“ řekla.

Psala si tehdy deník, ze kterého četla i v soudní síni. „Šla jsem k Robovi domů a Rob mě nazval hloupou děvkou. Rob mi dal třikrát facku. Řekl, že jestli mu ještě jednou zalžu, nebude to jen facka, že zatne pěsti. Plivl mi do obličeje. Plivl mi do pusy. Během hádky mě dusil. Měla jsem s ním sex, měla jsem s ním orální sex. Pak jsem utekla,“ předčítala s pláčem svůj zápisek z 23. ledna 2010.

U soudu nevypovídaly jen Kellyho oběti, ale i bývalí zaměstnanci a kolegové.

Zvukař Anthony Navarro, který pro zpěváka Kellyho pracoval více než dva roky, soudu řekl, že „některé z dívek pobývaly v Kellyho sídle v Chicagu po dlouhou dobu, ale bez jeho svolení nemohly ani odejít se najíst“.

Dlouhodobý vzorec chování

Zneužívání bylo podle vyšetřovatelů součástí dlouholetého vzorce, v němž úspěšný umělec za pomoci sítě asistentů vyhledával mladé ženy a lákal je k sobě sliby, že jim pomůže v hudební kariéře. Následně je zneužíval.

Kelly podle prokuratury využíval lží, manipulací, výhrůžek a fyzického násilí, aby získal nad svými oběťmi převahu. Svoje sexuální výstřelky si přitom údajně často natáčel. Od svých obětí navíc údajně vyžadoval absolutní poslušnost, bez povolení jim nedovolil odejít ani na záchod, zakazoval jim, aby se dívaly na jiné muže a chtěl po nich, aby mu říkaly „taťko“ (daddy).

Soudní porota jej loni v září uznala vinným ve všech devíti bodech obžaloby zahrnující obvinění z vydírání i porušování zákona o obchodování se sexem. Kelly byl shledán vinným i z několika dalších činů, včetně sexu s nezletilými, sexuálního vykořisťování nezletilých, úplatkářství, nátlaku a nucené práce, uvádí se v prohlášení Úřadu státního zástupce v New Yorku ze 27. září.

V prohlášení dále stojí, že Kelly byl téměř 30 let vůdcem zločineckého podniku, který zahrnoval jeho samotného a skupinu dalších osob, které mu sloužily jako manažeři, bodyguardi, účetní, řidiči nebo osobní asistenti.

Kelly již strávil přes dva roky ve vazbě.

Ve státech Illinois a Minnesota čelí R. Kelly dalším podobným obviněním, která rovněž odmítá. Kelly byl dle své autobiografie sám obětí sexuálního zneužívání, podle jeho tvrzení ho v pouhých osmi letech znásilnila členka rodiny.

The wait is over! Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning airs on @lifetimetv across three nights, starting tonight at 9/8c. pic.twitter.com/zySeNSPgc3 — A+E Networks (@AENetworks) January 2, 2020

Obvinění provází celou Kellyho kariéru

Proces je částí amerických médií nahlížen jako doklad toho, jak velký smysl má společenské hnutí MeToo veřejně bojující proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání.

Kelly se k soudu dostal až před třemi lety (pak bylo líčení několikrát odloženo kvůli koronavirové pandemii), byť ženy a dívky proti němu obvinění vršily už od 90. let minulého století.

První z obvinění proti Kellymu, kterému tehdy bylo 27 let, přišlo v roce 1994. Tehdy se na tajném obřadu v Chicagu oženil s patnáctiletou zpěvačkou Aaliyah. Časopis Vibe později zjistil, že Aaliyah na svatebním listě lhala o svém věku a uvedla, že je jí 18 let. Manželství bylo v únoru 1995 zrušeno.

R. Kelly se poté dal dohromady s Tiffany Hawkinsovou. Ta ho později žalovala za „osobní újmu a citové strádání“ během tříletého vztahu. V soudních dokumentech uvedla, že s Kellym začala mít sex v roce 1991. Tehdy jí bylo 15 let a jemu 24 let. Vztah podle ní skončil, když dovršila 18 let.

Podle deníku Chicago Sun Times Hawkinsová požadovala odškodné ve výši 10 milionů dolarů (cca 237 milionu korun), v rámci mimosoudního vyrovnání v roce 1998 ale přistoupila na přijetí jen zlomku této částky, 250 tisíc dolarů (téměř 6 milionů korun).

V roce 2001 R. Kellyho zažalovala Tracy Sampsonová. Ta ho obvinila, že ji v jejích 17 letech „přiměl k sexuálnímu vztahu“. Bývalá stážistka v nahrávací společnosti Epic Records uvedla, že s ní Kelly „zacházel jako se svým osobním sexuálním objektem a poté ji odvrhl“.

„Často se snažil kontrolovat každý aspekt mého života, včetně toho, s kým se budu stýkat a kam půjdu,“ uvedla. Podle deníku New York Post byl i tento případ urovnán mimosoudně.

Kelly si výstřelky často natáčel

Chicagská policie Kellyho později obvinila z toho, že sexuálně zneužíval nezletilé a navíc to natáčel na video. Tato obvinění proti němu byla vznesena v červnu 2002 a týkala se dívky narozené v září 1984. Důvodem zatčení bylo video, které bylo začátkem roku anonymně zasláno deníku Chicago Sun Times. Americké médium ho předalo policii, která s pomocí forenzních expertů FBI ověřila jeho pravost.

Trvalo šest let, než se případ dostal k soudu. Web BBC připomněl, že během této doby Kelly vydal mimořádně úspěšné album Trapped In The Closet. Porota nakonec dospěla k závěru, že se nepodařilo prokázat, že dívka na videu byla nezletilá, Kelly tak byl shledán nevinným ve všech bodech obžaloby.

Záhy se ale objevila další obvinění, a to z dalších 12 případů sexuálního zneužívání dětí na Floridě, kde Kellyho policisté zatkli v prázdninovém domě. Podle BBC policie při zatýkání zabavila kameru, na níž měly být explicitní záběry Kellyho a nezletilé dívky. Obvinění byla ale stažena. Soudce totiž dal za pravdu Kellyho obhájcům, kteří tvrdili, že policie neměla na ospravedlnění domácí prohlídky dostatek důkazů.

O více než deset let později se Kelly dostal do problémů znovu. Nejprve v roce 2017 novinář Jim DeRogatis pro BuzzFeed News uvedl, že mluvil s rodiči tří dívek, kteří Kellyho obvinili z toho, že jejich dcery zadržuje v „sektě, kde jsou zneužívány“. Kelly i údajné oběti tato obvinění popřeli.

Kelly se k obviněním v této době také vyjádřil formou písně. Devatenáctiminutovou skladbu „I Admit“ zveřejnil 23. července 2018 na SoundCloudu. Píseň navzdory svému názvu a refrénu, v němž se opakuje text „I admit it, I did it“ (Přiznávám se, udělal jsem to) žádné přiznání neobsahuje. V písni „I Admit“ Kelly naopak obvinění z domácího násilí a pedofilie popírá a tvrdí, že jde o „věc názoru“.

V roce 2019 pak stanice Lifetime představila výše citovaný dokumentární film Surviving R. Kelly. Dva týdny po odvysílání pořadu s Kellym rozvázala smlouvu jeho nahrávací společnost, plánované koncerty v USA a na Novém Zélandu byly zrušeny.