Čínský prezident před davem komunistů pohrozil Tchaj-wanu silou

Čínský prezident Si Ťin-pching v neděli vystoupil za bouřlivého potlesku více než 2000 přítomných s projevem na zahájení 20. sjezdu komunistické strany ve Velkém sále lidu v Pekingu. Prezident vyzdvihl úspěchy posledních pěti let a nastínil politiku na další období, píší agentury.

Vláda chce podle prezidenta také posílit podporu porodnosti. Ta je totiž v zemi navzdory řadě již přijatých opatření jedna z nejnižších na světě, loni klesla na 1,16 (dětí na jednu ženu). Vláda má proto obavy, že by to mohlo ohrozit ekonomiku této nejlidnatější země světa. Porodnost je v Číně na historickém minimu a experti očekávají, že za několik let se počet obyvatel Číny začne snižovat.