Státy EU a jejich posvátné krávy. Sankce proti Rusku mají pořád velké díry

Upozorňuje na to deník The New York Times . Podle něj existují odvětví, která jsou pro některé země Evropské unie natolik důležitá, že je odmítají obětovat, i když jsou v sázce lidské životy. Deník dokonce píše o „posvátných krávách“.

Deník The New York Times popsal situaci, kterou dotázaní diplomaté pod rouškou anonymity označili za frašku.

Evropská komise v září při přípravě zatím posledního sankčního balíčku obchod s diamanty vynechala. Avšak Evropská služba pro vnější činnost (ekvivalent ministerstva zahraničí) nedostala zprávu o tom, že by měl být obchod s diamanty ze seznamu vyňat a do svého vlastního plánu zahrnula ruskou společnost Alrosa, která je největším producentem surových diamantů na světě.

Potřeba jednomyslnosti a rychlosti však nakonec zvítězila a Alrosa pokračuje ve vývozu do Evropské unie minimálně do doby, než bude vyjednáno další kolo sankcí. V návrzích nového sankčního balíčku, který Polsko a jeho spojenci představili minulý týden, byly diamanty opět zahrnuty, avšak formální jednání v tomto ohledu ještě nezačala.

Do této kategorie spadá např. ruský uran, na němž jsou závislé jaderné elektrárny ve Francii, Finsku, Maďarsku nebo na Slovensku. Podle hnutí Greenpeace se v tomto odvětví točí 200 milionů eur (skoro 5 mld. korun) ročně, skupina lobbuje za zákaz dovozu ruského uranu do Evropy.

Příznivci tamního lodního průmyslu říkají, že pokud by se Řecko stáhlo, ruskou ropu by začal převážet někdo jiný. Odborníci však tvrdí, že dát dohromady flotilu tankerů, která by vynahradila úplný výpadek Řecka, by vůbec nebylo jednoduché.