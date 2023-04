„Normální kluci“ z Ruska smí závodit ve stolním tenise. Jejich protihráč padl

Sportovci z Ruska a Běloruska by se měli vrátit do mezinárodních soutěží. Sportovním federacím to doporučil Mezinárodní olympijský výbor. O tom, zda povolí start sportovců z těchto zemí na olympijských hrách v Paříži, nerozhodl.

„Je to správné rozhodnutí. Myslím si, že by se měli vrátit na mezinárodní turnaje a mít stejné možnosti jako my. Neměli by trpět za to, co se děje v Rusku. Pro hráče to není fér, protože se sportu věnují celý život, bojují o umístění, výsledky a najednou jim to zakážou. Jenom kvůli tomu, že prezident se rozhodl, že bude válka. Ruští sportovci hrají ligu v Německu, trénují tam a tráví většinu času. Ligová soutěž je tam časově poměrně dost náročná. Sportovce z Ruska neberu jako součást války, jsou to úplně normální kluci,“ citoval iRozhlas Tomáše Polanského.